Реконструкция четырех развязок на МКАД завершится в 2024 году

21 сентября. Mossovetinfo.ru – К середине 2024 года будет завершена реконструкция четырех развязок с МКАД, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



По словам заммэра, уже в следующем году будет открыта развязка МКАД с Осташковским шоссе, в 2023 году завершится реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. К середине 2024 года должны быть полностью завершены работы по реконструкции развязок МКАД с улицами Верхние Поля и Липецкой.



Бочкарев напомнил, что за последние 10 лет в Москве реконструировали 18 развязок вылетных магистралей с МКАД. В ходе реконструкции проезжую часть расширяют, появляются боковые проезды и переходно-скоростные полосы. В результате растет пропускная способность магистралей, обеспечивается разделение транспортных потоков.