 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     21.09.2021 12:09

Реконструкция четырех развязок на МКАД завершится в 2024 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МКАД  развязки  реконструкция  дороги 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – К середине 2024 года будет завершена реконструкция четырех развязок с МКАД, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, уже в следующем году будет открыта развязка МКАД с Осташковским шоссе, в 2023 году завершится реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. К середине 2024 года должны быть полностью завершены работы по реконструкции развязок МКАД с улицами Верхние Поля и Липецкой.

Бочкарев напомнил, что за последние 10 лет в Москве реконструировали 18 развязок вылетных магистралей с МКАД. В ходе реконструкции проезжую часть расширяют, появляются боковые проезды и переходно-скоростные полосы. В результате растет пропускная способность магистралей, обеспечивается разделение транспортных потоков.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МКАД  развязки  реконструкция  дороги 

Возврат к списку

Лента новостей

12:42 Общество На Новодевичьем кладбище открыт памятник Юрию Лужкову

12:33 Город (Москва и область) Единый миграционный центр в Красногорске переедет на новую площадку

12:09 Город (Москва и область) Реконструкция четырех развязок на МКАД завершится в 2024 году

11:48 Происшествия Электробус загорелся ночью на Дмитровском шоссе

11:10 Город (Москва и область) Результаты дополнительных выборов в Мосгордуму-2021. Избирательный округ 37

Актуальные материалы

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

09:27 Город (Москва и область) Собянин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru