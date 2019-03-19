19 марта. Mossovetinfo.ru – Реконструкция Каховской линии московского метро начнется до конца 2019 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса.



В состав самой короткой линии метро входят три станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская». Реконструкция необходима для интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Каховская линия войдет в состав участка «Проспект Вернадского» – «Каховская».