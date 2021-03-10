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Город (Москва и область)     10.03.2021 14:01

Реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД начнется в апреле

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Теги:  дороги  строительство  МКАД  развязки 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Развязку на пересечении Липецкой улицы с МКАД начнут реконструировать в апреле текущего года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По словам Загрутдинова, в ходе работ предстоит реконструировать и построить около 10 километров дорог, в том числе построить 7 путепроводов и тоннель. Также в ходе работ будет обустроено 4 пешеходных перехода и проведена реконструкция Липецкой улицы.

Завершить реконструкцию развязки планируется в течение трех лет. Загрутдинов также напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу к 2023 году завершить реконструкцию всех основных развязок на МКАД.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали проекты реконструкции четырех развязок на МКАД. Помимо Липецкой улицы, новые развязки с МКАД появятся на улице Капотня, а также на Осташковском и Алтуфьевском шоссе.

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Карта места

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Теги: 
дороги  строительство  МКАД  развязки 

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