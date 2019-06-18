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Город (Москва и область)     18.06.2019 15:47

Реконструкция стадиона «Москвич» началась на юго-востоке Москвы

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Теги:  реконструкция  стадионы  стадион "Москвич" 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Реконструкция стадиона «Москвич» началась в московском районе Текстильщики, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

В рамках реконструкции на стадионе появится натуральное футбольное поле, оборудованное системами полива и подогрева, легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, прыжковыми ямами и атлетическим ядром, а также система архитектурной подсветки. В результате стадион станет универсальным спортивным объектом, на котором можно будет проводить соревнования городского уровня по футболу и легкой атлетике, а также спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Работы по реконструкции ведет казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена Лужники». Все работы должны быть завершены в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
реконструкция  стадионы  стадион "Москвич" 

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