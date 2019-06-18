18 июня. Mossovetinfo.ru – Реконструкция стадиона «Москвич» началась в московском районе Текстильщики, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
В рамках реконструкции на стадионе появится натуральное футбольное поле, оборудованное системами полива и подогрева, легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, прыжковыми ямами и атлетическим ядром, а также система архитектурной подсветки. В результате стадион станет универсальным спортивным объектом, на котором можно будет проводить соревнования городского уровня по футболу и легкой атлетике, а также спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Работы по реконструкции ведет казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена Лужники». Все работы должны быть завершены в 2021 году.
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