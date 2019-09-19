Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.09.2019 08:59

Реконструкцию эстрадной площадки «Певческое поле» завершили в пойме Яузы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  благоустройство  реконструкция  Южное Медведково 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – в Южном Медведково завершились работы по реконструкции эстрадной площадки «Певческое поле», сообщается на портале mos.ru.

Площадка была открыта более 10 лет назад для выступлений воспитанников музыкальной школы. В ходе реконструкции амфитеатр был полностью обновлен, зрительский зал обновлен, подпорные лестницы и стены отремонтированы, на бетонные скамейки уложены деревянные панели, вдоль верхнего яруса зрительских мест установлено ограждение.

Основание сцены отремонтировано, возведен новый павильон, сцена оборудована архитектурно-художественной подсветкой.

Сообщается, что в ходе работ первоначальный облик и планировка «Певческого поля» не изменились, вместимость амфитеатра по-прежнему составляет 1500 мест.

Реконструкция эстрадной площадки стала частью работ по благоустройству и озеленению территории, которая проходит вдоль Заповедной улицы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
благоустройство  реконструкция  Южное Медведково 

Возврат к списку

Лента новостей

08:59 Город (Москва и область) Реконструкцию эстрадной площадки «Певческое поле» завершили в пойме Яузы

08:49 Город (Москва и область) Фестиваль скорой помощи пройдет в Сокольниках 21 сентября

08:33 Город (Москва и область) Археологи обнаружили в центре Москвы белокаменное надгробие начала XVIII века

08:12 Общество Холодная пасмурная погода сохранится в Москве 19 сентября

20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин

Актуальные материалы

20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин

12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года

15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»

08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу

12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru