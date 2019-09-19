19 сентября, Mossovetinfo.ru – в Южном Медведково завершились работы по реконструкции эстрадной площадки «Певческое поле», сообщается на портале mos.ru.



Площадка была открыта более 10 лет назад для выступлений воспитанников музыкальной школы. В ходе реконструкции амфитеатр был полностью обновлен, зрительский зал обновлен, подпорные лестницы и стены отремонтированы, на бетонные скамейки уложены деревянные панели, вдоль верхнего яруса зрительских мест установлено ограждение.



Основание сцены отремонтировано, возведен новый павильон, сцена оборудована архитектурно-художественной подсветкой.



Сообщается, что в ходе работ первоначальный облик и планировка «Певческого поля» не изменились, вместимость амфитеатра по-прежнему составляет 1500 мест.



Реконструкция эстрадной площадки стала частью работ по благоустройству и озеленению территории, которая проходит вдоль Заповедной улицы.