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Город (Москва и область)     13.01.2020 13:09

Реконструкцию Каховской линии завершат в 2022 году

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Теги:  метро  метрополитен  Каховская линия  БКЛ  реконструкция 

13 января. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию Каховской линии метро планируется завершить в 2022 году, сообщил в интервью «Интерфакс-Недвижимость» глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, реконструкция линии будет проходить в два этапа: в 2021 году планируется открыть станцию «Каховская», а еще через год вместе с восточным участком БКЛ откроют участок «Варшавская» - «Каширская».

В настоящее время на станциях Каховской линии демонтируют старые инженерные системы, а также ведутся работы по архитектурной отделке станций. Кроме того, ведется подготовка к проходке соединительной ветки с электродепо «Замоскворецкое».

В результате реконструкции станции Каховской линии войдут в состав БКЛ.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Каховская линия  БКЛ  реконструкция 

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