13 января. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию Каховской линии метро планируется завершить в 2022 году, сообщил в интервью «Интерфакс-Недвижимость» глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева, реконструкция линии будет проходить в два этапа: в 2021 году планируется открыть станцию «Каховская», а еще через год вместе с восточным участком БКЛ откроют участок «Варшавская» - «Каширская».
В настоящее время на станциях Каховской линии демонтируют старые инженерные системы, а также ведутся работы по архитектурной отделке станций. Кроме того, ведется подготовка к проходке соединительной ветки с электродепо «Замоскворецкое».
В результате реконструкции станции Каховской линии войдут в состав БКЛ.
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