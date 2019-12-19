19 декабря. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский» планируется завершить в 2023 году, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова.



По словам Нисанова, к работе по реконструкции «Олимпийского» привлечены компании из Канады и Испании, в результате реконструкции «Олимпийский» должен стать визитной карточкой города, местом, которое будет привлекать людей со всей России. Также Нисанов напомнил, что после реконструкции в «Олимпийском» появится самый большой в Европе аквапарк.



Спорткомплекс «олимпийский» был закрыт на реконструкцию в январе 2019 года. В ходе реконструкции высота и фасады «Олимпийского» останутся неизменными, спорткомплекс сохранит спортивную составляющую, в нем будут организованы гимнастические залы, теннисные корты, крытый каток, центр экстремального спорта, бассейны для плавания и для прыжков в воду, а также оздоровительно-реабилитационный комплекс. Также в «Олимпийском» появятся концертный зал на 10 тысяч мест, многозальный кинотеатр, аквапарк, панорамные рестораны на крыше, выставочный центр и многое другое.