1 марта. Mossovetinfo.ru – В ночь на первое марта в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление, сообщается на портале «Метеоновости».



Около 01:00 было зафиксировано давление в 723,1 миллиметра ртутного столба. Предыдущий рекорд для 1 марта был зафиксирован в 1938 году, когда атмосферное давление опустилось до 725 миллиметров ртутного столба.