28 июня. Mossovetinfo.ru – Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в пятницу, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.



По данным синоптиков, в Москве было зафиксировано давление в 728 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд для 28 июня был зафиксирован в 1956 году – тогда давление опустилось до 732 миллиметров ртутного столба.