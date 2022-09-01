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Город (Москва и область)     01.09.2022 10:27

Рекордное число первоклассников зачислено школы Москвы в новом учебном году

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Теги:  дети  образование  школы  школьники 

1 сентября. Mossovetinfo.ru — Около 119 тысяч первоклассников зачислены в образовательные учреждения Москвы в 2022 году, это рекордное число, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Большинство родителей выбрали для своих детей ту же школу, в которой дети проходили дошкольное обучение. В общей сложности более 63% первоклассников были зачислены в первые классы переводом из дошкольной группы. Годом ранее число таких первоклассников составило около 60%.

В общей сложности в новом учебном году в московских образовательных учреждениях будет обучаться более 1,6 миллиона человек. Из них более миллиона школьников, 426 тысяч дошкольников и 100 тысяч студентов колледжей. К началу учебного года подготовлены все 585 московских школ, колледжей и дошкольных учреждений.

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Теги: 
дети  образование  школы  школьники 

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