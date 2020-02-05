5 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГБУ «Гормост» завершили работы по ремонту четырех московских набережных в рамках городской программы «Развитие городской среды 2020», сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Работы завершены на Софийской, Бережковской, Космодамианской и Островской набережных. В рамках работ были переложены парапеты, карнизы и лестницы, отремонтированы чугунные ограждения и дюкеры с вертикальной облицовкой. Кроме того, на некоторых набережных установили гранитные лавочки.
В ближайшее время будут завершены ремонтные работы на Раушской набержной.
Помимо ремонтных работ, в 2020 году запланированы работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг, Софийской, Раушской, Садовнической и Космодаиманской набержных, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского и Раушского переулка, а также Репинского сквера.
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