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Город (Москва и область)     05.02.2020 13:28

Ремонт четырех набережных завершен в Москве

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Теги:  набережные  ремонт  благоустройство 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГБУ «Гормост» завершили работы по ремонту четырех московских набережных в рамках городской программы «Развитие городской среды 2020», сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы завершены на Софийской, Бережковской, Космодамианской и Островской набережных. В рамках работ были переложены парапеты, карнизы и лестницы, отремонтированы чугунные ограждения и дюкеры с вертикальной облицовкой. Кроме того, на некоторых набережных установили гранитные лавочки.

В ближайшее время будут завершены ремонтные работы на Раушской набержной.

Помимо ремонтных работ, в 2020 году запланированы работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг, Софийской, Раушской, Садовнической и Космодаиманской набержных, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского и Раушского переулка, а также Репинского сквера.


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Теги: 
набережные  ремонт  благоустройство 

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