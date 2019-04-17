17 апреля. Mossovetinfo.ru – В четверг, 18 апреля на улице Арбат начнется ремонт плиточного покрытия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.



В сообщении отмечается, что в последний раз ремонт на Арбате проводили в 2008 году. С тех пор часть плиточного покрытия пришла в негодность и нуждается в замене. Рабочие вручную удалят пришедшие в негодность плиты и заменят их на новые. Все работы планируется завершить в кратчайшие сроки.



Чтобы минимизировать неудобства для местных жителей, все шумные работы будут проводиться в дневное время.