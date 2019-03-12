12 марта. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших пяти лет в Москве проведут масштабную реновацию объектов здравоохранения, соответствующее решение уже принято мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В рамках программы будет построено более миллиона квадратных метров для объектов здравоохранения: новые корпуса больниц, в том числе инфекционных и больниц скорой помощи, крупнейший онкологический центр Логинова, а также около 40 новых поликлиник. Кроме того, в рамках программы будет проведен капитальный ремонт 135 действующих поликлиник.
Программа реновации объектов здравоохранения будет сочетаться с программой реновации жилья, с тем, чтобы сразу получить сбалансированные новые районы с развитой социальной инфраструктурой.
14:13 Город (Москва и область) Реновацию объектов здравоохранения проведут в Москве в течение 5 лет
13:17 Город (Москва и область) В Москве объявлен конкурс на право реставрации монастырской постройки в Замоскворечье
13:01 Город (Москва и область) Ко Дню Победы московские ветераны получат единовременную материальную помощь
11:55 Город (Москва и область) Метро в аэропорт Внуково придет через 4 года - Собянин
11:48 Город (Москва и область) Теннисный клуб на территории «Лужников» откроется в 2020 году
07:47 Город (Москва и область) Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие
15:17 Город (Москва и область) Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки