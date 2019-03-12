12 марта. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших пяти лет в Москве проведут масштабную реновацию объектов здравоохранения, соответствующее решение уже принято мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



В рамках программы будет построено более миллиона квадратных метров для объектов здравоохранения: новые корпуса больниц, в том числе инфекционных и больниц скорой помощи, крупнейший онкологический центр Логинова, а также около 40 новых поликлиник. Кроме того, в рамках программы будет проведен капитальный ремонт 135 действующих поликлиник.



Программа реновации объектов здравоохранения будет сочетаться с программой реновации жилья, с тем, чтобы сразу получить сбалансированные новые районы с развитой социальной инфраструктурой.