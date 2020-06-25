25 июня. Mossovetinfo.ru – Реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади планируется начать до конца текущего года, реставрация должна быть завершена к 2022 году, к 150-летию Государственного Исторического музея, сообщил на пресс-конференции директор музея Алексей Левыкин.
«Сейчас остались только технические вопросы по объявлению конкурса на реставрацию памятника, которая будет продолжаться долго. Как только технические вопросы будут решены, мы приступим к проведению конкурса и, наверное, в этот год уже начнем реставрационные работы», - заявил директор ГИМ.
Реставрация памятника будет стоить около 60 миллионов рублей, из которых 16 миллионов рублей было собрано с помощью краундфандинга. Оставшиеся средства будут внесены Российским военно-историческим обществом.
Ранее сообщалось, что было принято решение не перемещать монумент в мастерские, а провести реставрацию непосредственно на Красной площади. В связи с этим на Красной площади будет установлен специальный павильон, в котором создадут условия производственной мастерской.
Памятник Минину и Пожарскому был в 1818 году в честь победы над польскими интервентами в 1612 году и является первым скульптурным монументом Москвы. В 2016 году памятник был передан в ведение Государственного Исторического музея. Обследование показало, что состояние монумента вызывает серьезные опасения, и что он нуждается в реставрации. В августе 2018 года ГИМ объявил сбор средств на реставрацию памятника.
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