30 мая. Mossovetinfo.ru – Владельцев кафе и ресторанов Москвы призвали ограничить работу летних веранд во второй половине дня 30 мая, в связи с ухудшением погоды, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.



Рестораторам рекомендовано прекратить работу летних веранд, укрепить все конструкции и сложить уличные зонты.



По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в четверг, 30 мая, в Москве ожидаются грозовые дожди, возможен град, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.