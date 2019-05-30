30 мая. Mossovetinfo.ru – Владельцев кафе и ресторанов Москвы призвали ограничить работу летних веранд во второй половине дня 30 мая, в связи с ухудшением погоды, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.
Рестораторам рекомендовано прекратить работу летних веранд, укрепить все конструкции и сложить уличные зонты.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в четверг, 30 мая, в Москве ожидаются грозовые дожди, возможен град, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
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