27 мая. Mossovetinfo.ru – Режим работы Московской канатной дороги изменится 31 мая в связи с концертом группы Bon Jovi на стадионе «Лужники», сообщается на официальном сайте дороги.
Сообщается, что с 16:00 до 23:00 на станции «Лужники» будет осуществляться только посадка пассажиров. Билеты на станции можно будет приобрести только в одну сторону.
Высадка пассажиров будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы».
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