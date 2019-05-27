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Город (Москва и область)     27.05.2019 14:41

Режим работы Московской канатной дороги изменится 31 мая

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Теги:  канатная дорога  режим работы  Лужники 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Режим работы Московской канатной дороги изменится 31 мая в связи с концертом группы Bon Jovi на стадионе «Лужники», сообщается на официальном сайте дороги.

Сообщается, что с 16:00 до 23:00 на станции «Лужники» будет осуществляться только посадка пассажиров. Билеты на станции можно будет приобрести только в одну сторону.

Высадка пассажиров будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы».


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Карта места

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Теги: 
канатная дорога  режим работы  Лужники 

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