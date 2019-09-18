18 сентября, Mossovetinfo.ru – Режим работы МЦК изменится с 20 по 22 сентября сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Режим работы МЦК изменится в связи с необходимостью модернизации инфраструктуры для последующего сокращения интервала движения поездов.



В пятницу и субботу 20 и 21 сентября движение по МЦК будет закрываться раньше. Последний поезд со всеми остановками отправится со станции «Андроновка» в 22:00. Следующие поезда будут проходить только часть маршрута. С 23:40 движение по МЦК будет прекращаться.



В субботу 21 сентября движение поездов на МЦК откроется в 05:50, в воскресенье 22 сентября – 05:44. При этом до 07:30 поезда будут ходить с интервалами до 40 минут. В обычном режиме МЦК возобновит работу в воскресенье, 22 сентября с 07:30 утра.