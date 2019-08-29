29 августа. Mossovetinfo.ru – Режим работы Московского центрального кольца изменится с 30 августа по 1 сентября включительно, сообщается на официальном сайте МЖД.
Изменение разжима работы необходимо для проведения работ по развитию инфраструктуры в связи с ожидающимся в ноябре переводом на 4-минутный интервал движения в часы пик и 8-минутный интервал в остальное время. Большая часть работ будет проведена в выходные дни и в ночное время.
30 августа МЦК будет работать с 05:30 до 23:40, 31 августа – с 05:50 до 23:40, 1 сентября – с 05:44 до 01:00. При этом поезда, отправляющиеся в пятницу и субботу после 22:00 будут проходить только часть маршрута. Кроме того, поезда, которые будут курсировать по МЦК в предстоящие выходные, до 07:30 утра будут ходить с большими интервалами (до 40 минут).
Переход на четырехминутный интервал в часы пик и восьмиминутный интервал в остальное время позволит на 37% увеличить объем движения «Ласточек» в будние дни - со 177 пар до 242 пар.
18:16 Город (Москва и область) В Москве выявлены массовые нарушение при изготовлении и торговле шаурмой
17:13 Город (Москва и область) В Москве будут ежегодно повышать финансирование школ
16:16 Город (Москва и область) Режим работы МЦК изменится с 31 августа по 1 сентября включительно
15:29 Город (Москва и область) Рабочая группа при участии депутатов МГД попросила Собянина приостановить строительство Юго-Восточной хорды
14:35 В мире Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об импичменте президента
08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ
12:12 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие оппозиции 3 сентября
21:32 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 26 августа по 1 сентября
21:08 Общество «Умное голосование» и бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользы оппозиции - Костин
08:47 Общество В павильонах «Здоровая Москва» можно сделать УЗИ в любой день недели