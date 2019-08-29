29 августа. Mossovetinfo.ru – Режим работы Московского центрального кольца изменится с 30 августа по 1 сентября включительно, сообщается на официальном сайте МЖД.



Изменение разжима работы необходимо для проведения работ по развитию инфраструктуры в связи с ожидающимся в ноябре переводом на 4-минутный интервал движения в часы пик и 8-минутный интервал в остальное время. Большая часть работ будет проведена в выходные дни и в ночное время.



30 августа МЦК будет работать с 05:30 до 23:40, 31 августа – с 05:50 до 23:40, 1 сентября – с 05:44 до 01:00. При этом поезда, отправляющиеся в пятницу и субботу после 22:00 будут проходить только часть маршрута. Кроме того, поезда, которые будут курсировать по МЦК в предстоящие выходные, до 07:30 утра будут ходить с большими интервалами (до 40 минут).



Переход на четырехминутный интервал в часы пик и восьмиминутный интервал в остальное время позволит на 37% увеличить объем движения «Ласточек» в будние дни - со 177 пар до 242 пар.