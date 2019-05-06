6 мая. Mossovetinfo.ru – Режим работы нескольких станций московского метро будет изменен 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.



7 мая с утра и до окончания генеральной репетиции парада Победы и 9 мая с утра и до окончания парада станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только для входа и пересадки пассажиров.



В эти же дни во время построений колонн боевой техники и их прохождения будет ограничен выход со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», а также со станции «Лубянка» в сторону Никольской улицы и со станции «Китай-город» в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.



В течение всего дня 9 мая на станции «парк Победы» вестибюль №1 будет работать только на выход, а вестибюль №2 – только на вход пассажиров.



После завершения праздничных мероприятий 9 мая будет ограничен вход на станции Площадь Революции», «Охотный ряд», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Александровский сад», «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк Культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная».