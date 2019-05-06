Другие материалы
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Город (Москва и область)
06.05.2019, 14:37
Режим работы нескольких станций московского метро изменится 7 и 9 мая
6 мая. Mossovetinfo.ru – Режим работы нескольких станций московского метро будет изменен 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в В...
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Город (Москва и область)
06.05.2019, 12:44
Поезд Победы проедет по Подмосковью 9 мая
6 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд Победы проедет 9 мая по Московской области, сообщает «Вечерняя Москва». Поезд проедет от Рижского вокзала до разъезда Дубосеково, где расположен мемориал «Героя...
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Город (Москва и область)
06.05.2019, 12:02
За пять лет в Москве построят 55 новых станций метро
6 мая. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года в Москве построят 55 новых станций метро, 134 километра новых линий метрополитена и 6 новых электродепо, сообщил в интервью «Вечерней Москве» заммэра Мос...