18 сентября, Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве перенастроили режим работы светофоров еще на 14 перекрестках, сообщается на портале mos.ru.



Режим работы светофоров изменили по просьбам местных жителей, на шести светофорах сократили время ожидания зеленого сигнала для пешеходов, еще на восьми – увеличили продолжительность работы зеленого сигнала для пешеходов.



Кроме того, сообщается, что еще на двух перекрестках появились регулируемые пешеходные переходы, там организованы «зебры».



Время ожидания зеленого сигнала для пешеходов сократили на следующих перекрестках:



Алтуфьевское шоссе — улица Пришвина, улица Приорова, дом 20/9, 11-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица, 3-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица, 9-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица и Носовихинское шоссе — Юбилейный проспект.



Перекрестки, на которых увеличилось время работы зеленого сигнала для пешеходов:



Измайловское шоссе — Вернисажная улица, Большая Пироговская улица — переулок Хользунова, Вятская улица — 1-я Хуторская улица, Проектируемый проезд № 2139 — Проектируемый проезд № 2305, Поселок Кокошкино, улица Дачная, дом 3, Ландышевая улица — Куркинское шоссе, Проезд Дежнева — Заповедная улица и Саянская улица, дом 15, корпус 1.