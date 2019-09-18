18 сентября, Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве перенастроили режим работы светофоров еще на 14 перекрестках, сообщается на портале mos.ru.
Режим работы светофоров изменили по просьбам местных жителей, на шести светофорах сократили время ожидания зеленого сигнала для пешеходов, еще на восьми – увеличили продолжительность работы зеленого сигнала для пешеходов.
Кроме того, сообщается, что еще на двух перекрестках появились регулируемые пешеходные переходы, там организованы «зебры».
Время ожидания зеленого сигнала для пешеходов сократили на следующих перекрестках:
Алтуфьевское шоссе — улица Пришвина, улица Приорова, дом 20/9, 11-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица, 3-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица, 9-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица и Носовихинское шоссе — Юбилейный проспект.
Перекрестки, на которых увеличилось время работы зеленого сигнала для пешеходов:
Измайловское шоссе — Вернисажная улица, Большая Пироговская улица — переулок Хользунова, Вятская улица — 1-я Хуторская улица, Проектируемый проезд № 2139 — Проектируемый проезд № 2305, Поселок Кокошкино, улица Дачная, дом 3, Ландышевая улица — Куркинское шоссе, Проезд Дежнева — Заповедная улица и Саянская улица, дом 15, корпус 1.
09:43 В России Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае личного банкротства - СМИ
09:29 Город (Москва и область) Режим работы МЦК изменится с 20 по 22 сентября
09:02 Город (Москва и область) Родители в Москве получат онлайн-доступ к данным о прививках детей
08:52 Город (Москва и область) Режим работы светофоров изменили еще на 14 перекрестках Москвы
08:34 Город (Москва и область) Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Москве
15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»
08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу
12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября
09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября
21:08 Город (Москва и область) Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»