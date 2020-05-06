6 мая. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая, несмотря на снятие части ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по борьбе с коронавирусом с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.



«Режим самоизоляции при этом не ослабевает, наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий, работа на этих предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санврачами», - заявил мэр Москвы.



По мнению Собянина, такой подход позволит сохранить стабильность эпидемиологической ситуации в городе и постепенно снимать ограничения с разных сфер деятельности.



В ходе совещания мэр Москвы объявил, что власти Москвы приняли решение с 12 мая возобновить работу всех промышленных и строительных предприятий города. При этом, по мнению столичного градоначальника, открывать предприятия сферы услуг в Москве преждевременно.