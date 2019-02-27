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Город (Москва и область)     27.02.2019 12:16

Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в ночь на 1 марта

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Теги:  Гиброметцентр  атмосферное давление 

27 февраля. Mossovetinfo.ru – Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в ночь на пятницу, 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марию Макарову.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу атмосферное давление в Москве упадет с 746 до 723 миллиметров ртутного столба.

Макаров также сообщила, что рекордно низкое атмосферное давление для 1 марта было зафиксировано в 1990 году – тогда барометры опустились до 720 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
Гиброметцентр  атмосферное давление 

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