27 февраля. Mossovetinfo.ru – Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в ночь на пятницу, 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марию Макарову.



По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу атмосферное давление в Москве упадет с 746 до 723 миллиметров ртутного столба.



Макаров также сообщила, что рекордно низкое атмосферное давление для 1 марта было зафиксировано в 1990 году – тогда барометры опустились до 720 миллиметров ртутного столба.