26 июня. Mossovetinfo.ru – В ближайшее время в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, сообщает портал «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 27 июня, атмосферное давление может опустится на 14 единиц и составит 738 миллиметров ртутного столба. В пятницу, 28 июня атмосферное давление упадет еще ниже и может достигнуть отметки в 730 миллиметров ртутного столба. При этом рекордно низкое давление для 28 июня было зафиксировано в 1956 году, когда в Москве было зафиксировано давление в 732 миллиметров ртутного столба.



В выходные атмосферное давление вновь начнет расти, однако по-прежнему будет оставаться ниже нормы.



Резкое падение давления может сказаться на самочувствии не только метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и на самочувствии здоровых людей. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, избегать переутомления и соблюдать режим.