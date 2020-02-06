6 февраля. Mossovetinfo.ru – резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве в четверг, 6 февраля, сообщает портал «Метеоновости».



Сообщается, что с 00:00 до 10 часов утра атмосферное давление в столице падало со скоростью 1 миллиметр в час: с 744,4 миллиметров до 734,6 миллиметров ртутного столба.



Столь резкое падение атмосферного давления может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, детей и пожилых людей.