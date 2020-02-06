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Город (Москва и область)
06.02.2020, 12:50
Резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве 6 февраля
6 февраля. Mossovetinfo.ru – резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве в четверг, 6 февраля, сообщает портал «Метеоновости». Сообщается, что с 00:00 до 10 часов утра атмосфе...
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Город (Москва и область)
06.02.2020, 12:02
МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве 6 февраля
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о снеге метели и усилении ветра в Москве в четверг, 6 февраля. По прогнозам синоптиков, до конца текущих су...
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Город (Москва и область)
06.02.2020, 11:37
В Москве с 17 февраля расширят зону платной парковки и изменят тарифы
6 февраля. Mossovetinfo.ru – С 17 февраля количество московских улиц на которых действует режим платной парковки вырастет до 1350, соответствующий приказ Департамента транспорта Москвы опубликован...