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Город (Москва и область)     06.02.2020 12:50

Резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве 6 февраля

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Теги:  атмосферное давление 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве в четверг, 6 февраля, сообщает портал «Метеоновости».

Сообщается, что с 00:00 до 10 часов утра атмосферное давление в столице падало со скоростью 1 миллиметр в час: с 744,4 миллиметров до 734,6 миллиметров ртутного столба.

Столь резкое падение атмосферного давления может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, детей и пожилых людей.


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Карта места

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Теги: 
атмосферное давление 

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