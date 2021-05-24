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Город (Москва и область)     24.05.2021 11:46

Результаты исследований в павильонах «Здоровая Москва» доступны в электронной медкарте

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Теги:  здравоохранение  Здоровая Москва  электронная медицинская карта 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Результаты обследований, проведенных в павильонах «Здоровая Москва» теперь доступны в электронных медицинских картах, сообщается на портале mos.ru.

Павильоны «Здоровая Москва полностью интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения, поэтому все результаты исследований сразу заносятся в электронную медицинскую карту и доступны как врачам, так и самим пациентам.

Павильоны проверки здоровья «Здоровая Москва» начали работать в московских парках 11 мая. Всего в парках установили 9 больших павильонов (15 на 25 метров) и 37 малых (10 на 15 метров). Работают они ежедневно, без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00.

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Карта места

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Теги: 
здравоохранение  Здоровая Москва  электронная медицинская карта 

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