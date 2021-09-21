09:19 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму. Чертановский одномандатный округ 210
09:19 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму. Черемушкинский одномандатный округ 209
09:18 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму. Центральный одномандатный округ 208
09:18 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму. Ховринский одномандатный округ 207
09:17 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму. Тушинский одномандатный округ 206
22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент
17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве
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