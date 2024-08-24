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Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября - МЖД
30 августа — Mossovetinfo.ru — Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября. Об эт...
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Город (Москва и область)
29.08.2024, 07:58
В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 28 градусов
29 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...
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24.08.2024, 09:48
До 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 августа
24 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...