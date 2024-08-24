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Город (Москва и область)     30.08.2024 10:43

Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября - МЖД

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Теги:  Рижский вокзал  Москва  реконструкция  открытие 

30 августа — Mossovetinfo.ru — Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Также 1 сентября будет вновь запущено движение электричек на станции Москва-Рижская. С новых платформ начнут прибывать и отправляться семь пар пригородных поездов в будние дни и восемь пар — в выходные. Преимущественно это будут электрички дальних маршрутов, которые следуют до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская и Румянцево.

Станцию Москва-Рижская закрыли на реконструкцию 1 марта 2023 года.

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало о разработке проекта нового вокзала высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Москва - Санкт-Петербург», который планируется построить в составе ТПУ «Рижская» и объединит две линии метро и три линии МЦД. Это позволит москвичам быстро добраться до вокзала ВСМ-1 из любой части города. Таким образом, ТПУ «Рижская» станет основным транспортным хабом, который будет обеспечивать связи Москвы и Санкт-Петербурга.

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Теги: 
Рижский вокзал  Москва  реконструкция  открытие 

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