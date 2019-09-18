18 сентября, Mossovetinfo.ru – Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей, сообщается на портале mos.ru.
Данные о всех прививках, которые были сделаны в образовательных учреждениях и детских поликлиниках за последние 18 лет, были внесены в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) в начале сентября. В базе находятся данные о прививках 19, миллиона москвичей в возрасте до 18 лет. Сейчас доступ к этим данным имеют только врачи.
Чтобы получить доступ к данным о прививках своего ребенка, родителям необходимо подать заявку на портале мэра и правительства Москвы. Это поможет узнать, какие прививки пропустил ребенок. Кроме того, родители смогут узнать о препаратах, которые используются при вакцинации.
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