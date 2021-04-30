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Город (Москва и область)     30.04.2021 08:54

Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Ситуация с распространением коронавируса в Москве напряженная, показатели заболеваемости превышают средние показатели по стране, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.

В связи с приближающимися религиозными праздникам Святой Пасхи у православных и Ураза-Байрам у мусульман, а также в связи с продолжительными выходными в начале мая, управление напоминает гражданам о рисках распространения коронавируса.

Майские праздники рекомендуется встречать дома, ограничив посещение массовых мероприятий.

Также сообщается, что в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.

Днем ранее в Москве впервые за три месяца было выявлено более 3 000 случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом, городские власти заявили, что не собираются вводить дополнительные ограничения в дни майских праздников с 1 по 10 мая.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор 

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