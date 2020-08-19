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Город (Москва и область)     19.08.2020 11:07

Роспотребнадзор открыл в Москве горячую линию по вопросам качества школьных товаров

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Теги:  Роспотребнадзор  горячая линия  школьные товары  консультации 

19 августа. Mossovetinfo.ru – С 19 августа в Москве начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Роспотребнадзора.

Горячая линия будет работать до 2 сентября. Консультацию можно получить по телефону общественной приемной управления 8 (495) 785-37-41 и по телефонам 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 687-63-60. Кроме того, консультирование граждан проводится и по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.


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Теги: 
Роспотребнадзор  горячая линия  школьные товары  консультации 

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