19 августа. Mossovetinfo.ru – С 19 августа в Москве начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Роспотребнадзора.
Горячая линия будет работать до 2 сентября. Консультацию можно получить по телефону общественной приемной управления 8 (495) 785-37-41 и по телефонам 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 687-63-60. Кроме того, консультирование граждан проводится и по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.
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