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Город (Москва и область)
30.04.2019, 14:31
Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ открылись после реставрации
30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в рамках открытия сезона фонтанов открылись после реставрации знаменитые фонтаны на ВДНХ «Каменный цветок» и «Дружба народов». В церемонии открытия прин...
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Город (Москва и область)
30.04.2019, 13:56
Роспотребнадзор сообщил о мерах против клещевых инфекционных заболеваний
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор с 13 марта проводит профилактические меры по предотвращению заболеваний, передающихся с укусами клещей, сообщается на официальном сайте московского упра...
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Город (Москва и область)
30.04.2019, 13:18
МВД опровергло информацию о задержании полицейских по делу о мошенничестве в страховой сфере
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Информация о задержании 40 сотрудников полиции и прокуратуры в рамках расследования дела о мошенничестве не соответствует действительности, сообщается на официальном са...