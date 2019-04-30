30 апреля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор с 13 марта проводит профилактические меры по предотвращению заболеваний, передающихся с укусами клещей, сообщается на официальном сайте московского управления ведомства.



По состоянию на 19 апреля была проведена акарицидная обработка более 182 гектаров территории Москвы. Гражданам, которые выезжают на эндемичные территории, проводятся бесплатные профилактические прививки. Вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли 8255 человек, в том числе 1937 детей.



На базе «Центра гигиены и эпидемиологии по городу Москве» организован пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. Кроме того, организована «горячая линия» по консультированию граждан по профилактике клещевого вирусного энцефалита.



По поводу укусов клещей в медицинские организации Москвы обратились 285 человек. Случаи укусов произошли в различных районах Московской области, в некоторых регионах России, а также в Белоруссии, Грузии, Венгрии, Германии, Швейцарии, Шри-Ланке, на Кубе, на Кипре и в Непале.