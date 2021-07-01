Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на 7 столичных теплоходах

1 июля. Mossovetinfo.ru - С начала речной навигации московское управление Роспотребнадзора проверило 55 речных теплоходов на предмет соблюдения антиковидных мер, сообщается на официальном сайте ведомства.



В результате проверки нарушения были выявлены на семи теплоходах. В них не проводилась дезинфекция помещений и оборудования, отсутствовали антисептики для обработки рук, пассажирам на входе не измеряли температуру.



По всем нарушениям возбуждены административные дела. Они будут направлены в суд для определения наказания.