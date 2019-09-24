24 сентября. Mossovetinfo.ru – Международный форум «Российская энергетическая неделя - 2019» пройдет в московском Манеже со 2 по 5 октября.



В рамках форума российские и зарубежные представители рынка топливно-энергетических комплексов обсудят новые технологии в данной сфере, вопросы безопасности и надежности существующих систем, вопросы сокращения затрат на содержание ТЭК и повышения их эффективности, наиболее востребованные бизнес-модели в данной области, и другие актуальные вопросы.



В ходе форума власти Москвы представят результаты работы топливно-энергетического комплекса Москвы и планы его развития. Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что московский ТЭК уникален, так как является не только самым большим в России, но по своим масштабам превышает мощность энергосистем крупных мегаполисов и стран. За последние годы в московском ТЭК в Москве было внедрено множество инновационных и цифровых технологий, которые позволили повысить энергоэффективность городской ТЭК, и одновременно улучшить экологию города.