12 апреля. Mossovetinfo.ru – Улицу Рождественку и несколько прилегающих к ней переулков благоустроят в 2019 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Благоустройство пройдет в Сандуновском, Звонарском, Варсонофьевском, Большом, Малом и Нижнем Кисельном переулках. Тротуары расширят, воздушные кабели уберут под землю. На улицах установят исторические фонари, скамейки, урны, а также высадят деревья.
Полностью перекрывать автомобильное движение не будут. Возможно только временное перекрытие отдельных полос.
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