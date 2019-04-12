12 апреля. Mossovetinfo.ru – Улицу Рождественку и несколько прилегающих к ней переулков благоустроят в 2019 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Благоустройство пройдет в Сандуновском, Звонарском, Варсонофьевском, Большом, Малом и Нижнем Кисельном переулках. Тротуары расширят, воздушные кабели уберут под землю. На улицах установят исторические фонари, скамейки, урны, а также высадят деревья.





Полностью перекрывать автомобильное движение не будут. Возможно только временное перекрытие отдельных полос.