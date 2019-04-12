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Город (Москва и область)     12.04.2019 08:33

Рождественку и несколько прилегающих к улице переулков благоустроят

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Теги:  благоустройство 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Улицу Рождественку и несколько прилегающих к ней переулков благоустроят в 2019 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Благоустройство пройдет в Сандуновском, Звонарском, Варсонофьевском, Большом, Малом и Нижнем Кисельном переулках. Тротуары расширят, воздушные кабели уберут под землю. На улицах установят исторические фонари, скамейки, урны, а также высадят деревья.


Полностью перекрывать автомобильное движение не будут. Возможно только временное перекрытие отдельных полос.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство 

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