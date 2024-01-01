Рождественские мероприятия С 5 по 8 января пройдут на площадках по всей Москве - Наталья Сергунина

4 января — Mossovetinfo.ru — С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия, жителей и гостей столицы приглашают посмотреть спектакли, посетить концерты, сделать своими руками сувенир на память, отправить поздравительную открытку в любой уголок страны и узнать о святочных традициях, — сообщают московские власти со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.



«Программу подготовили на ВДНХ, площадках фестиваля “Путешествие в Рождество” и в парках. Самых маленьких ждут спектакли и мастер-классы, а молодежь и людей постарше — концерты, экскурсии и ярмарки. Желающие могут присоединиться к акции “Москва помогает”. Приглашаем всех встретить Рождество в столице», — сообщила Наталья Сергунина.



«Путешествие в Рождество»

Рождественская программа запланирована на 36 площадках главного зимнего фестиваля столицы. В этом году он посвящен разным эпохам в истории Москвы — от Средневековья до наших дней.

Так, всех желающих ждут мастер-классы. 6 и 8 января в 15:00 в пространстве на Сухонской улице научат делать глиняные новогодние игрушки, а в 13:00 и 18:00 — деревянный домик. 7 января в 12:00 на Манежной площади покажут, как создать фигурные свечи из натуральной вощины, а в 17:00 открытки с печатными вставками. В тот же день в Олимпийской деревне в 12:00 распишут матрешек, а в 17:00 отчеканят старинные монеты.

6 и 7 января на катке на площади Революции представят ледовые шоу «Щелкунчик» (в 16:00), «Золотой ключик» (в 17:30) и «Золушка» (в 19:30). В эти же дни на площадке в Теплом Стане можно будет увидеть «Царевну-лягушку» (в 15:30 и 17:00), а в Марьине исполнят «Белоснежку» (в 15:30 и 20:00).

В Парке Горького и на 25 площадках фестиваля в округах организуют детские спектакли. К примеру, 6 января в 15:00 на Городецкой улице ребятам покажут постановку «Рождество в облаках», 7 января на Коптевском бульваре — «Госпожу Метелицу».

С 10:00 откроются ярмарки, где представлены подарки ручной работы. На прилавках пространства «Москва купеческая» предложат необычные предметы декора и сладости, в шале «Москва дворянская» — винтажную посуду и предметы домашнего декора, а на площадках «Москва боярская» — украшения из натурального камня и расписную керамику.

Как и в 2022 году, все желающие могут принести новогодние подарки для жителей новых территорий и участников СВО в пункты акции «Москва помогает». Они есть практически во всех округах столицы на площадках «Путешествия в Рождество» — всего 29 локаций. Посетители фестиваля передают детские игрушки, книги, сладости, теплые вещи и средства личной гигиены. Вещи должны быть новыми и упакованными. Многие дополняют подарки открытками или письмами с поздравлениями. Их можно подписать прямо на площадках.



Парки столицы

С 5 по 8 января москвичи и гости столицы смогут посетить рождественские мероприятия в парках культуры и отдыха. В программе — концерты в залах и на открытых площадках, экскурсии и лекции, мастер-классы. Вход на большинство мероприятий свободный.

В саду «Эрмитаж» 6 января в 12:00 начнутся рождественские чтения, затем пройдет мастер-класс по декорированию. 7 января в 13:00 здесь покажут семейный спектакль. А в центре творчества и досуга Бабушкинского парка 7 января в 13:00 начнется занятие по созданию елочной игрушки из ткани.

6 января с 12:00 до 18:00 музей-заповедник «Коломенское» организует музыкальную программу, посвященную традициям наших предков. 7 января для гостей подготовили интерактивное мероприятие «Чудо Рождества» — оно запланировано с 12:00 до 17:00. Гостей ждут близ деревянного дворца Алексея Михайловича, вход свободный.

7 января с 12:00 до 17:00 на территории усадьбы «Измайлово» пройдут рождественские гуляния. А на главной сцене парка «Фили» с 13:00 до 15:00 состоится концерт. Желающих научат основам звонарного искусства, изготовлению свечей и росписи витражей.

8 января с 14:00 до 16:00 в саду имени Н.Э. Баумана состоится «Бал в валенках». Гости будут танцевать в традиционных русских костюмах: душегреях, платках, кафтанах и зипунах.



ВДНХ и выставка «Россия»

7 января в рамках проекта «Рождественская открытка с ВДНХ летит по всей стране» любой желающий сможет отправить по почте поздравление своим знакомым и близким из других городов России. Достаточно заполнить открытку с оригинальным дизайном и опустить ее в почтовый ящик. Места расположения ящиков опубликованы на сайте главной выставки страны.

Также выступят актеры известных уличных театров. Они же пройдут карнавальным шествием по кольцевой дороге. Завершится день концертом на катке.

Рождественская программа запланирована и в рамках проходящей на ВДНХ выставки «Россия». Так, в пространстве Москвы проведут мастер-класс по изготовлению и украшению свечей, покажут представление «Песенка о новогоднем настроении», а вечером выступит музыкальный ансамбль. В репертуаре — классические советские, российские и зарубежные произведения.