Руководство для владельцев животных открыли на портале мэра и правительства Москвы

26 декабря, Mossovetinfo.ru - Подробный путеводитель, инструкция, руководство, план действий по государственным услугам и сервисам для владельцев животных «Как стать суперхозяином» запустили на портале: mos.ru/city/projects/pets



"Этот проект поможет разобраться на первых этапах и ответит на самые популярные запросы уже опытных владельцев. И главное - даст понять, что в любой ситуации город готов оказать помощь и поддержку на вашем пути к тому, чтобы стать по-настоящему ответственным владельцем", - приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы слова председателя комитета ветеринарии Алексея Сауткина.



Как поясняется, новый проект представляет собой гайд, который шаг за шагом рассказывает о том, что должен знать каждый, кто хочет заботиться о животных. В нем собраны все самые нужные ссылки, номера и адреса. Огромным преимуществом собранной информации является то, что она проверена и основана на опыте специалистов.