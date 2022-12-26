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Город (Москва и область)     26.12.2022 09:06

Руководство для владельцев животных открыли на портале мэра и правительства Москвы

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Теги:  собаки  животные  ветеринария  руководство  инструкция  гайд  сервис 

26 декабря, Mossovetinfo.ru - Подробный путеводитель, инструкция, руководство, план действий по государственным услугам и сервисам для владельцев животных «Как стать суперхозяином» запустили на портале: mos.ru/city/projects/pets

"Этот проект поможет разобраться на первых этапах и ответит на самые популярные запросы уже опытных владельцев. И главное - даст понять, что в любой ситуации город готов оказать помощь и поддержку на вашем пути к тому, чтобы стать по-настоящему ответственным владельцем", - приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы слова председателя комитета ветеринарии Алексея Сауткина.

Как поясняется, новый проект представляет собой гайд, который шаг за шагом рассказывает о том, что должен знать каждый, кто хочет заботиться о животных. В нем собраны все самые нужные ссылки, номера и адреса. Огромным преимуществом собранной информации является то, что она проверена и основана на опыте специалистов.

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Карта места

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Теги: 
собаки  животные  ветеринария  руководство  инструкция  гайд  сервис 

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