20 сентября. Mossovetinfo.ru – Русло Москвы-реки в районе ЗИЛа углубили более чем на два метра для строительства набережной Марка Шагала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по информационной политики корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александра Зильберта.



Дно углубили для того, чтобы к пристани, которая строится рядом с ЖК «ЗИЛАРТ», могли приставать суда с максимальной осадкой.



В ходе работ со дна было изъято более 7 тысяч кубометров грунта, после чего дно было выложено двумя слоями камня в два слоя. При этом, по словам Зильберта, каждый камень, который укладывался на дно, водолазы выравнивали вручную.