14 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют для движения транспорта в воскресенье, 19 мая, в связи с проведением Московского полумарафона, сообщается на официальном транспортном портале Москвы.



С 07:00 до 13:30 будет перекрыта улица Лужники, с 07:30 до 12:00 улица Хамовнический вал, с 07:30 до 12:10 Новодевичья набережная, с 08:00 до 13:30 Лужнецкая набережная, с 08:00 до 12:10 Пречистенская набережная, с 08:00 до 10:40 Савинская набережная, с 08:00 до 12:00 Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост.



Также с 08:00 до 11:40 будет перекрыта для транспорта улица Балчуг, с 08:10 до 10:20 Ростовская набережная, с 08:10 до 12:10 Кремлевская набережная, с 08:20 до 11:50 Раушская набережная, с 08:20 до 11:30 Космодамианская и Шлюзовая набережные, с 08:20 до 12:15 Софийская набережная и Фалеевский переулок, с 08:20 до 12:30 Болотная улица и площадь Васильевский спуск.