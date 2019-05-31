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Город (Москва и область)     31.05.2019 15:57

Ряд улиц в Москве перекроют 1 июня в связи с проведением марафона «Бегущие сердца»

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Теги:  перекрытие движения  марафон  организация движения 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц и набережных Москвы перекроют для движения транспорта в субботу, 1 июня в связи с проведением марафона «Бегущие сердца», сообщается на официальном транспортном портале.

С 00:00 до 18:00 будут перекрыты Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица.

С 07:00 до 12:30 для движения транспорта перекроют Болотную улицу, Болотную площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную.

С 07:00 до 14:30 будут перекрыты Раушская набережная, Раушский переулок, а также Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.

С 07:00 до 15:30 для транспорта закроют улицы Балчуг и Садовая, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинскую набережную.

С 08:00 до 15:00 проезд автомобилей будет закрыт по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  марафон  организация движения 

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