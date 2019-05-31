31 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц и набережных Москвы перекроют для движения транспорта в субботу, 1 июня в связи с проведением марафона «Бегущие сердца», сообщается на официальном транспортном портале.



С 00:00 до 18:00 будут перекрыты Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица.



С 07:00 до 12:30 для движения транспорта перекроют Болотную улицу, Болотную площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную.



С 07:00 до 14:30 будут перекрыты Раушская набережная, Раушский переулок, а также Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.



С 07:00 до 15:30 для транспорта закроют улицы Балчуг и Садовая, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинскую набережную.



С 08:00 до 15:00 проезд автомобилей будет закрыт по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным.