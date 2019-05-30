30 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют в воскресенье, 2 июня, в связи со съемками фильма, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.



Сообщается, что с 09:00 до 14:00 для движения транспорта закроют участок улицы Россолимо от дома 11 до дома 17, Малый Боженинский переулок, Олсуфьевский переулок от дома 13 строение 1 до дома 10 строение 1.



Кроме того, с 14:00 до 20:00 будет перекрыто движение на перекрестке улицы Россолимо с Хользуновым переулком.