3 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют во вторник, 4 июня, в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
С 00:01 до 11:00 будут перекрыты Улица Дурова, участок улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанская улица, участок улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, участок Капельского переулка от Проспекта мира до улицы Гилряовского, и Выползов переулок в районе дома № 7.
С 04:00 до 11:00 для движения транспорта перекроют Большую Татарскую улицу, Старый и Малый Толмачевский переулки, а также Клементовский и Озерковский переулки.
С 06:00 до 08:00 будут перекрыты улица Кадырова и Проектируемый проезд №6417.
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