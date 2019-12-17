17 декабря. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в разных районах Москвы временно перекроют для движения транспорта в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в связи с запуском праздничных фейерверков, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
С 23:50 31 декабря до 00:30 1 января будут перекрыты для движения транспорта Большой Москворецкий мост, улица Москворецкая, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая набережная от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушская набережная, Кремлевская набережная от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Софийская набережная.
1 января с 00:50 до 01:10 будет перекрыто движение по проезду возле торгового центра «Авиапарк» и на участке улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда №518.
В этот же период будут перекрыты улица Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная, улица Центральная от дома 26 до улицы Солнечная, а также Озерная аллея от Центрального проспекта до дома 5 строение 2 по Георгиевскому проспекту.
1 января с 00:50 по 1:30 будет перекрыто движение транспорта по улице Кадырова.
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