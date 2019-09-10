9 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют 14 и 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля» и благотворительного велозаезда «ТеатРалли», сообщается на официальном транспортном портале столицы.



14 сентября в связи проведением благотворительного велозаезда «ТеатРалли» с 10:00 до 13:00 для автомобилистов закроют улицу Каретный ряд, Петровский и Сретенский бульвары, Тургеневскую площадь, Рождественский и Страстной бульвары, а также улица Петровка.



В связи с проведением велофестиваля 15 сентября с 11:30 для транспорта перекроют Краснопресненскую улицу, участок Садового кольца от Краснопрсенснеской улицы до Устьинской набережной, Устьинская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные, а также Смоленская набережная. Движение по данным улицам будет открываться по мере прохождения колонны велосипедистов.



Кроме того, с 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября будут перерыты аллея Славы и улица Лужники.