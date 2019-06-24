24 июня. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 30 июня ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в связи с киносъемками, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
С 09:00 до 14:00 на промежутки до 5 минут будут закрывать проезд по участку улицы Россолимо от переулка Хользунова до дома №11, а также Малый Боженинский переулок и участок Олсуфьевского переулка от Большой Пироговской улицы до дома 10.
Кроме того, с 14:00 до 20:00 на промежутки до пяти минут будут перекрывать движение транспорта на пересечении улицы Россолимо и Хользунова переулка.
14:08 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют 30 июня в связи с киносъемками
13:31 Город (Москва и область) После похолодания тепло придет в Москву в начале июля
12:50 Город (Москва и область) До конца года в Москве построят 12 домов по программе реновации
12:12 Город (Москва и область) Более 2% москвичей примут участие в электронном голосовании
11:38 Город (Москва и область) В Москве завершили монтаж самого большого стеклянного купола в России
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро