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Город (Москва и область)     24.06.2019 14:08

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 30 июня в связи с киносъемками

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Теги:  перекрытие движения  киносъемки 

24 июня. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 30 июня ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в связи с киносъемками, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

С 09:00 до 14:00 на промежутки до 5 минут будут закрывать проезд по участку улицы Россолимо от переулка Хользунова до дома №11, а также Малый Боженинский переулок и участок Олсуфьевского переулка от Большой Пироговской улицы до дома 10.

Кроме того, с 14:00 до 20:00 на промежутки до пяти минут будут перекрывать движение транспорта на пересечении улицы Россолимо и Хользунова переулка.


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Теги: 
перекрытие движения  киносъемки 

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