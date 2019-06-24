24 июня. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 30 июня ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в связи с киносъемками, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.



С 09:00 до 14:00 на промежутки до 5 минут будут закрывать проезд по участку улицы Россолимо от переулка Хользунова до дома №11, а также Малый Боженинский переулок и участок Олсуфьевского переулка от Большой Пироговской улицы до дома 10.



Кроме того, с 14:00 до 20:00 на промежутки до пяти минут будут перекрывать движение транспорта на пересечении улицы Россолимо и Хользунова переулка.