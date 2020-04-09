Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.04.2020 19:14

С 10 апреля нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  карантин  нарушения  штрафы 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – С 10 апреля в Москве начнут жестко штрафовать граждан, которые нарушают режим самоизоляции передвигаясь по городу на машине, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», - заявил Собянин.

При этом мэр Москвы подчеркнул, что штрафовать будут только тех, кто находится на официальном карантине: лиц, заражённых коронавирусом, их родственников, тех, кто контактировал с заболевшими, а также тех, кто вернулся из-за рубежа.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  карантин  нарушения  штрафы 

Возврат к списку

Лента новостей

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

19:14 Город (Москва и область) С 10 апреля нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле - Собянин

18:55 Город (Москва и область) В Московской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

18:43 Власть Мишустин подписал перечень поручений правительству по итогам указаний Путина

17:37 Власть Посещение кладбищ в Москве временно запрещено

Актуальные материалы

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru