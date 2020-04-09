9 апреля. Mossovetinfo.ru – С 10 апреля в Москве начнут жестко штрафовать граждан, которые нарушают режим самоизоляции передвигаясь по городу на машине, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», - заявил Собянин.
При этом мэр Москвы подчеркнул, что штрафовать будут только тех, кто находится на официальном карантине: лиц, заражённых коронавирусом, их родственников, тех, кто контактировал с заболевшими, а также тех, кто вернулся из-за рубежа.
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