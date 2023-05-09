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Город (Москва и область)     10.05.2023 07:10

С 10 мая откроется движение между станциями метро «Автозаводская» и «Орехово» - Собянин

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Теги:  метро  Москва  Собянин  Московский метрополитен  Автозаводская  Орехово  Замоскворецкая 

10 мая - Mossovetinfo.ru - Участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена откроется после окончания строительства новых тоннелей уже 10 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе проведения технического пуска движения на участке.

Напомним, что участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» - «Орехово» был закрыт для пассажиров 12 ноября 2022 года. Мэр отметил, что строительство и реконструкция заняли шесть месяцев, работы велись в круглосуточном режиме.

«Часть Замоскворецкой линии была закрыта на реконструкцию в связи с тем, что она находилась в аварийном состоянии, двигаться по ней уже было невозможно, потому что в свое время, когда строили в 80-х годах, допустили серьезные проектные ошибки, которые сегодня пришлось исправлять таким экстренным способом», - сказал Собянин.

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Карта места

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Теги: 
метро  Москва  Собянин  Московский метрополитен  Автозаводская  Орехово  Замоскворецкая 

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