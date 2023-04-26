С 14:30 27 апреля в центре Москвы ряд улиц перекроют, ожидаются пробки 9 баллов - ЦОДД

27 мая. Mossovetinfo.ru - ЦОДД прогнозирует пробки до девяти баллов в Москве вечером 27 апреля так как на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыт проезд с 14:30 и до окончания мероприятий. В местах ограничений с 00:01 27 апреля до 3:00 28 апреля запрещена парковка. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом.



"ЦОДД: с 14:30 в центре города будет сильно затруднено движение - просим для поездок использовать городской транспорт. Сейчас в городе шесть баллов. Вечером ожидаем девять баллов", - говорится в сообщении Дептранса.



Движение будет закрыто с 14:30 в Большом Путинковском пер., на ул. Малая Дмитровка и на Пушкинской площади; с 16:30 на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном пер., с 17:30 на ул. Петровка, ул. Тверская, ул. Моховая, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных; с 22:30 на ул. Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и на ул. Большая Садовая; с 23:30 на участке Садового кольца, ул. Новый Арбат, ул. Большая Полянка и на Волгоградском проспекте.



Также с 16:30 27 апреля до 3:00 28 апреля в пер. Маяковского и Марксистском пер., а также на ул. Александра Солженицына и ул. Таганская будет организовано двустороннее движение.

В течение дня краткосрочные перекрытия движения будут на Рязанском проспекте, Садовом кольце в районе Таганской площади, Нижегородской улице, на Москворецкой набережной и на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Косинской эстакады.



Ранее в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что "в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения".