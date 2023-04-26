 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     27.04.2023 12:30

С 14:30 27 апреля в центре Москвы ряд улиц перекроют, ожидаются пробки 9 баллов - ЦОДД

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  транспорт  перекрытия  пробки  ЦООД  рекомендации 

27 мая. Mossovetinfo.ru - ЦОДД прогнозирует пробки до девяти баллов в Москве вечером 27 апреля так как на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыт проезд с 14:30 и до окончания мероприятий. В местах ограничений с 00:01 27 апреля до 3:00 28 апреля запрещена парковка. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом.

"ЦОДД: с 14:30 в центре города будет сильно затруднено движение - просим для поездок использовать городской транспорт. Сейчас в городе шесть баллов. Вечером ожидаем девять баллов", - говорится в сообщении Дептранса.

Движение будет закрыто с 14:30 в Большом Путинковском пер., на ул. Малая Дмитровка и на Пушкинской площади; с 16:30 на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном пер., с 17:30 на ул. Петровка, ул. Тверская, ул. Моховая, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных; с 22:30 на ул. Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и на ул. Большая Садовая; с 23:30 на участке Садового кольца, ул. Новый Арбат, ул. Большая Полянка и на Волгоградском проспекте.

Также с 16:30 27 апреля до 3:00 28 апреля в пер. Маяковского и Марксистском пер., а также на ул. Александра Солженицына и ул. Таганская будет организовано двустороннее движение.
В течение дня краткосрочные перекрытия движения будут на Рязанском проспекте, Садовом кольце в районе Таганской площади, Нижегородской улице, на Москворецкой набережной и на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Косинской эстакады.

Ранее в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что "в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  транспорт  перекрытия  пробки  ЦООД  рекомендации 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:15 Общество Управделами президента строит на Красной площади трибуны для 6,8 тысячи гостей парада Победы

12:30 Город (Москва и область) С 14:30 27 апреля в центре Москвы ряд улиц перекроют, ожидаются пробки 9 баллов - ЦОДД

07:44 Происшествия Глава СК поручил проверить информацию о деятельности в столице подставной юридической компании

07:30 Город (Москва и область) «Главное богатство Москвы — это люди», — Собянин

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

Актуальные материалы

07:30 Город (Москва и область) «Главное богатство Москвы — это люди», — Собянин

08:23 Город (Москва и область) Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 29 апреля до 8 мая

10:29 Общество Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь)

09:07 Город (Москва и область) В Москве начались Дни культурного наследия

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru