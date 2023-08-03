4 августа — Mossovetinfo.ru — "Водителям такси будет ограничен проезд по выделенной полосе с 15 августа на участке дублера Ленинградского проспекта: от ТТК до Тверского путепровода в сторону центра", - сообщает Дептранс Москвы в своем telegram-канале."Для того, чтобы городской транспорт ехал без задержек, а пассажиры приезжали вовремя, мы изменим правила проезда по выделенным полосам для такси. (...)Здесь проезжает 10 маршрутов автобусов — больше 102 тыс. пассажиров в сутки. Движение городского транспорта на этом участке станет быстрее и без задержек, а пассажиры будут добираться вовремя", - также сообщает, поясняет Дептранс.