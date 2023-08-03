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Город (Москва и область)     04.08.2023 09:13

С 15 августа на участке дублера Ленинградского проспекта вводится запрет на проезд такси - Дептранс

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Теги:  с 15 августа  запрет  ограничение  такси  Ленинградский проспект  дублер  ТТК  Тверской путепровод  выделенная полоса 

с 15 августа, запрет, ограничение, такси, Ленинградский проспект, дублер, , ТТК, Тверской путепровод, выделенная полоса, 4 августа — Mossovetinfo.ru — "Водителям такси будет ограничен проезд по выделенной полосе с 15 августа на участке дублера Ленинградского проспекта: от ТТК до Тверского путепровода в сторону центра", - сообщает Дептранс Москвы в своем telegram-канале.

"Для того, чтобы городской транспорт ехал без задержек, а пассажиры приезжали вовремя, мы изменим правила проезда по выделенным полосам для такси. (...)
Здесь проезжает 10 маршрутов автобусов — больше 102 тыс. пассажиров в сутки. Движение городского транспорта на этом участке станет быстрее и без задержек, а пассажиры будут добираться вовремя", - также сообщает, поясняет Дептранс.

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Карта места

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Теги: 
с 15 августа  запрет  ограничение  такси  Ленинградский проспект  дублер  ТТК  Тверской путепровод  выделенная полоса 

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