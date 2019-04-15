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Город (Москва и область)     15.04.2019 14:49

С 16 апреля Московская канатная дорога переходит на весенне-летний режим работы

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Теги:  канатная дорога  режим работы 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская канатная дорога с 16 апреля перейдет на весенне-летний режим работы, сообщает портал «Москва 24».

В весенне-летнем режиме работы, время работы фуникулера вырастет на несколько часов. Теперь по понедельникам канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00.

Ранее Канатная дорога работал с 16:00 до 22:00 по понедельникам, и с 10:00 до 22:00 в остальные дни.


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Карта места

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Теги: 
канатная дорога  режим работы 

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