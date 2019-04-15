15 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская канатная дорога с 16 апреля перейдет на весенне-летний режим работы, сообщает портал «Москва 24».
В весенне-летнем режиме работы, время работы фуникулера вырастет на несколько часов. Теперь по понедельникам канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00.
Ранее Канатная дорога работал с 16:00 до 22:00 по понедельникам, и с 10:00 до 22:00 в остальные дни.
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