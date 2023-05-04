С 16 часов 9 мая 2023 года из-за перекрытий автобусы 29 маршрутов в Москве могут задерживаться

7 мая, Mossovetinfo.ru - Автобусы 29 маршрутов в Москве могут задерживаться с 16:00 9 мая до окончания перекрытий, сообщила пресс-служба Дептранса.



«9 мая с 16:00 до окончания перекрытия автобусы могут задерживаться», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что изменения коснутся маршрутов Вч, м78, м79, МЦ1, с790, с795, т27, т38, №54, 66, 74, 143, 161, 165, 518, 569, 642, 655, 655к, 703, 731, 767, 779, 781, 816, 826, 834, 883, 1147.