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Город (Москва и область)     07.05.2023 09:04

С 16 часов 9 мая 2023 года из-за перекрытий автобусы 29 маршрутов в Москве могут задерживаться

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Теги:  9 Мая  перекрытия  транспорт  автобусы  задержка  схема движения 

7 мая, Mossovetinfo.ru - Автобусы 29 маршрутов в Москве могут задерживаться с 16:00 9 мая до окончания перекрытий, сообщила пресс-служба Дептранса.

«9 мая с 16:00 до окончания перекрытия автобусы могут задерживаться», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что изменения коснутся маршрутов Вч, м78, м79, МЦ1, с790, с795, т27, т38, №54, 66, 74, 143, 161, 165, 518, 569, 642, 655, 655к, 703, 731, 767, 779, 781, 816, 826, 834, 883, 1147.

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Карта места

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Теги: 
9 Мая  перекрытия  транспорт  автобусы  задержка  схема движения 

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